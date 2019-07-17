由劉昊然、宋祖兒主演的古裝奇幻劇《九州縹緲錄》15日開播，加入暑假戲劇大戰。近期陸劇因《陳情令》、《流淌的美好時光》等大劇掀起「軍訓式追星」，讓網友稱看劇的速度根本趕不上播劇的速度，直呼暑假好忙。其中，《九州縹緲錄》集結暴力與血腥與震撼場面，是陸劇相當罕見的，一幕將士們戰死後，被綑綁在木頭上的畫面，讓人看得怵目驚心。

劉昊然（左）與宋祖兒（右）在《九州縹緲錄》有青澀愛情。（圖／WeTV提供）

《九州縹緲錄》描述一位英雄誕生與成長的故事，劉昊然飾演男主角呂歸塵，身體虛弱的他從小被送去當人質，並在這當中認識了宋祖兒與陳若軒，三人因彼此互相扶持成為了好友，他劇中個性多愁善感，但為了保護所愛的人奮不顧身，劇中，宋祖兒因身份曝光，引發各路追殺而身中劇毒，讓劉昊然大受刺激，奮勇殺敵：「我的女人誰敢動！」也因此，劉昊然最終從柔弱的世子成為了堅強的領袖。

此外，劉昊然在劇裡年少時期的齊瀏海麻花辮造型，從雪地裡跌倒站起來，練劍越戰越勇的模樣，讓網友直呼可愛，幽默說是「麻花辮少年摔跤史」，這段畫面就連劉昊然自己都打趣說，「可不可以把這段剪掉！」而劇裡，劉浩然以為從小陪伴他的親人死了，真情流露的淚水自然而然地流出，讓該劇導演誇在劉昊然身上看到悲天憫人的性格，相當符合角色個性。

宋祖兒在《九州縹緲錄》劇照。（圖／WeTV提供）

網友歸納該劇「劇情緊湊、戰場宏觀動作戲精彩、選角成功等」三大看點，首兩集清楚交代相關人物故事背景後，緊接著一場「殤陽關大戰的片段」，便抓住觀眾眼球與情緒，而宋祖兒與劉昊然及陳若軒彼此間互相傾慕，青澀的萌芽愛情流露成為《九州縹緲錄》另一看點。

(中時電子報)