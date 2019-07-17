潘迎紫保養得宜，超凍齡。

潘迎紫平時是股市操盤高手，與戲中女強人形象不謀而合。

兩人都是首次演舞台劇。

謝祖武偶像是潘迎紫。

「一代女皇武則天」潘迎紫剛結束大陸製作人于正的古裝劇《大唐女兒行》，今來台參加全民大劇團舞台劇《最後一封情書》記者會，她以水藍上衣搭配白褲優雅現身。劇中她將和謝祖武談姊弟戀，且有吻戲，被問生活中是否有談過姊弟戀？潘迎紫笑得很神祕也沒否認，羞說：「我都冒汗了。」

她認為談姊弟戀，年齡不是問題，心意相通、想法接近、興趣相投最重要，現在身邊有這樣的對象？她笑說：「你們幫我找啊！」距離上一段感情有多久？她笑稱空窗期已久到算不出來，信佛的她，因此對感情抱隨緣態度，至於結婚，「影子都沒有，還想不到那裡，這是件大事情。」

她分享擇偶條件：「首先要是個男人；第二，要充滿愛心，愛我也愛其他人，不是其他女人喔，是朋友、兄弟姊妹；第三，不要太帥，不然沒有安全感」。維基百科上寫潘迎紫年約70歲，但她真實歲數一直成謎，她分享保養祕訣是「從內而外」，吃得健康、睡得好、很少熬夜，且想法要正面、每天快樂，充滿愛心；體力方面，她每天跑步1小時，每星期運動至少5天，全身飆汗後覺得很舒暢。

她淡出演藝圈之後，這10年來轉換跑道，成了香港股市操盤達人，她每天一早7點多起來，中午休息1小時，下午再繼續看盤到4點，其他時間就照顧年邁的母親，笑稱當股市操盤手能訓練出高EQ。全民大劇團編導謝念祖說，有次聯絡潘迎紫，不小心讓潘迎紫失神下錯盤，後來都不敢在股市開市時打擾她。

謝念祖透露，劇本中原本安排一位年輕和一位年長者的男性追求潘迎紫，最後潘迎紫會和年長者在一起，但潘迎紫看到劇本後，直說：「我幹嘛找一個年紀大的、還要照顧她。」後來便改成讓她和年輕的談戀愛。潘迎紫說對近年台灣演員不了解，劇團開了很多名單，她上網查了之後，決定欽點男主角是謝祖武，誇：「他一副好人的樣子。」謝祖武開玩笑說怕被騙，但在合約中真的註明「女主角非潘迎紫不演」。

潘迎紫劇中與謝祖武挑梁演出，她一開始不想接演，身邊朋友分成兩派，有些人支持，另一派則勸她「何必那麼累呢」，但她回顧演藝生涯，電視、電影都拍過，只差沒演過舞台劇，她看了劇本非常喜歡，自己也樂於挑戰，一度壓力大到做惡夢，「夢到我站在舞台上，燈光都照著我，台詞全都忘了，好緊張，很怕上了舞台之後摔倒，或是耳環掉了、衣服掉了」。她和謝祖武都是首度演出舞台劇，互相擔心會忘詞，潘迎紫在記者會前一天還作夢，夢到在劇團跟謝祖武對戲，謝祖武在旁開心直呼：「好害羞。」

全民大劇團《最後一封情書》

◎演出地點：台北國父紀念館

◎演出時間：10／18-10／20 共四場

◎兩廳院網址：https：／／is.gd／RM2694

◎FB粉絲頁 ：全民大劇團 https：／／www.facebook.com／ALLUPE0PLE

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