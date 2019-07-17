夏宇童現身錄《請問你是哪裡人》。（林淑娟攝）

孫協志與前妻韓瑜離婚近4年，日前被爆戀上小11歲的夏宇童，熱戀新聞爆開之際，兩人也不避嫌一同到韓國濟州島錄中視《飢餓遊戲》外景。夏宇童在戀情曝光後17日首度露面錄衛視中文台《請問你是哪裡人》。不過表定2點錄影，夏宇童為閃媒體，還刻意晚到，直奔攝影棚。面對媒體追問，夏宇童跳針般不斷回：「就是好朋友！」

被問兩人發展可能，夏宇童表示，就是好朋友。是否不想說死？她說：「沒有什麼說不說死，大家就很自然，相處就跟朋友一樣，所以還沒想那麼多！」她坦言兩人是因為玩手遊才變熟，對於利菁爆料兩人玩手遊至少綁在一起一年，她也解釋，是因為孫協志是團長，她有很多事情要問他，「周圍還是很多其他人，不是只有我跟他。如果你們有帳號可以上去看一下」。是利菁誤會了嗎？「因為菁姐本來就很關心我們！」

緋聞曝光後因為還一起去濟州島錄影，加上原本就是朋友，她坦言一定有聯絡，也不會覺得尷尬。再問她覺得孫協志怎樣，她誇說：「人很好，就是人很好，才會是朋友！」

《請問你是哪裡人》今日錄影主題為「ㄧ日演員」，當介紹到夏宇童曾經演過《萌學園》、《終極一班》等演戲經歷時，于美人開心地問說：「那孫協志最喜歡哪一齣？」讓全場笑翻，夏宇童則是微笑以對。

(中時 )