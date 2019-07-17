高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，將代表參選。對此，行政院長蘇貞昌今表示，韓答應高雄市民說要全力顧市政，「不了解全力之後怎麼還有餘力去選總統，所以時間上是怎麼安排，倒是準備開眼界」。這番話也點燃網友怒火，並表示「蔡也答應全國人民說要全力顧國政，不了解全力之後怎麼還有餘力去選總統」。

高雄市長韓國瑜出線贏得國民黨總統初選，他昨天表示，身為高雄市政會一心一意拚市政，至於國政及選舉議題，將來則會以書面答覆。

蘇貞昌今天上午到中央災害應變中心視察，除颱風動態外，外界也關心蘇揆對高雄市長韓國瑜獲國民黨提名參選總統的看法。蘇貞昌表示，韓答應高雄市民說要全力顧市政，不了解全力之後怎麼還有餘力去選總統，所以時間上是怎麼安排，倒是準備開眼界。

對此，網友紛紛諷刺表示「蔡也答應全國人民說要全力顧國政，不了解全力之後怎麼還有餘力去選總統」、「我也是開眼界，選啥輸啥的蘇貞昌竟然官還越做越大」、「選輸當院長還不錯嘛！不過沒機會選總統，還是要抓住機會酸一下別人」、「怎不擔心總統帶職參選時間怎麼安排？」、「蘇是在問小英？小英是現任總統，這麼多的工作，小英怎麼還有時間出來競選總統連任呢」、「這是在講蔡英文很閒？」

(中時電子報)