亞莉安娜（Ariana Grande）成為法國品牌GIVENCHY（紀梵希）代言人後，一直都是時尚圈超熱話題，也被拿來與紀梵希歷史上最廣為人知的代言人奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）相比。

奧黛莉赫本優雅氣質與靈巧的女性韻味，多年來無人能出其右，她成為紀梵希代言人後從此奠定紀梵希打造繆思女神的能力與印象。這次紀梵希把亞莉安娜捧上代言人位置，看上的是她堪稱當代最傑出的年輕女性之一的身份。

亞莉安娜的MV在網上觀看次數突破100億，出道至今拿下2項全美音樂獎、2項MTV歐洲音樂大獎、2項MTV音樂錄影帶大獎、1項葛萊美獎及2項告示牌音樂獎，在美國已售出3050萬支數位單曲，前3張專輯還獲得美國唱片業協會的白金認證，2016年美國《時代雜誌》更是將她列為世界上最有影響力的人之一。

亞莉安娜擔任新包款「EDEN」廣告代言人，並推出結合雙邊名字的全新廣告口號「#ARIVENCHY」。從日前釋出的一組全新形象照中，可以看到亞莉安娜身穿紀梵希綠色西裝，梳著標誌高馬尾，氣勢十足地呈現全新的女性新風采。EDEN包款凸顯這季設計總監 Clare Waight Keller的秋冬女裝主題「寒冬中的伊甸園」，ㄧ種展現現代女性自主獨立力量、又有時尚品味、能傳達出屬於當代的優雅。包款外型方正俐落帶有幾合感，與亞莉安娜有菱有角的個性相互輝映。

(中時 )