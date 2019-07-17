基隆市長林右昌今（17）日下午1時許在消防局災害應變中心，主持丹娜絲颱風災害準備會議。（張穎齊攝）

輕颱「丹娜絲」持續接近台灣，氣象局今（17）日發布陸上警報，明、後天會是颱風最接近台灣的時候，預計會造成豪大雨。而每逢颱風襲台時，北北基是否同步一致宣布放颱風假，備受關注，基隆市長林右昌表示，3個縣市會盡量提早同步做決定宣布。但至於是否會同調？林右昌則說「還是要看颱風狀況」。

丹娜絲即將襲台，而去年7月10日強颱「瑪莉亞」來襲時，北北基3市陷入數小時的焦急與長考，結果新北市因為部分區域風雨達標，率先宣布放颱風假，使得「北北基共同圈」破裂，徒留台北市與基隆市等到最後一刻，堅持依氣象局數據的標準，不放颱風假。

此次北北基會不會有共識同步宣布是否放颱風假？林右昌說「當然」，北北基是一個生活圈，在過去幾次颱風來臨時，都有做橫向聯繫，剛剛也有指示，因為從明晚開始會影響基隆和北部地區，基隆明晚會提早和雙北市進行相關討論，還是會採取3個縣市「同步做決定，分縣市來做宣告」，會盡量盡早，只要一有相關決定，就會向市民朋友報告。

會同步宣布，那是否會「同調」？林右昌則說「還是要看颱風狀況。」

林右昌補充，市府已經準備好防颱的相關工作，針對過去淹水低窪地區，提醒民眾加強準備，以防萬一，市府也有準備設置許多防水閘門；颱風從明晚之後會開始影響基隆地區，一直到19日中午，所以影響時間超過12小時。

他說，照氣象局預報，輕颱風勢應該不會像過去那麼嚴重，但雨量要注意，在基隆容易造成山坡地崩塌狀況，市府會加強緊戒，另外大小抽水機具都完成準備，大型抽水機具明天會進行預置。

「輕颱大家都很有經驗，最重要還是別輕忽！」林右昌呼籲，民眾不要覺得水來沒來，就不裝設防水閘門，這是大忌，至於市民有沙包需求，可向里辦公室、區公所索取，最後提醒民眾，因為東北角會有長浪，颱風天不要到海邊觀浪，以維護自己安全。

(中時 )