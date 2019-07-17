直言不諱的「宅神」朱學恒，是電視節目上的固定來賓，這次的他獨家在電競實況直播平台《KingKong 金剛直播》開設屬於自己的頻道，大開「電玩 X 吃播」內容，與粉絲互動掀起熱潮，朱學恒笑稱自己遊戲打得非常爛，「但每次的吃播菜單，我可是都非常用心的準備！」，連網友看得都會在直播間大喊好餓！

【朱學恒的阿宅萬事通事務所】天天推出不同的主題讓觀眾直呼看不膩，從軍事科技聊到都市傳說內容包羅萬象，總有一個屬於你愛的主題，此外他更與粉絲尬聊爆紅動漫、電影，甚至跨領域當起感情諮詢老師替線上網友們解答人生難解問題，節目內容可謂精采可期。

大學生了沒固定班底「朱咩」來加持

宅神朱學恒開播至今，非常重視實況節目的品質、豐富度，以及觀眾福利，上周節目中更請到了曾是節大學生了沒固定班底「朱咩」來加持，有別於一般電競實況直播，每次開播前都會親自搜尋各式美食與來賓們一起邊聊邊吃，主題不設限是節目的亮點之一，讓觀眾每天都能期待有什麼不一樣的變化。

不止致力於維護節目品質，粉絲的福利也不可缺少，直播中不少抽獎彩蛋，虛寶、點卡大放送外，上週更大方送出百件T-shirt回饋粉絲，本周五(7／19)還要加碼送出Switch，朱學恒更邀請大家「覺得現實世界太艱困，歡迎來 KING KONG一起放輕鬆尬聊！」

《KingKong 金剛直播》除了有精彩的遊戲實況及熱血的電競賽事外，在發展上更是屢屢突破推陳出新，推出更多樣化的節目，致力於帶給觀眾多元化的內容，《KingKong 金剛直播》更表示：「我們很榮幸宅神朱學恒的加入，KING KONG除了專注於遊戲電競直播外，今後會持續努力製作更多豐富多元、多面向、不同深度的節目和直播內容，讓所有人都能一起享受，一起 Fun實況，未來也希望能有更多網紅、創作者一起加入！」

(中時 )