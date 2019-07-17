「全國商圈購物節」舉辦24年來首度移師高雄，集合來自全國130個特色商圈的產品盛大舉辦。（袁庭堯攝）

2019全國商圈購物節」吸引全台超過100攤優質商家，更首創「高雄特色區」，有來自三鳳中街、甲仙商圈、那瑪夏、忠孝國民、興中商圈的特色美食。（袁庭堯攝）

響應庶民經濟，「全國商圈購物節」舉辦24年來首度移師高雄，集合來自全國130個特色商圈的產品盛大舉辦。記者會上，全國商圈總會長胡神賀致詞時，直接祝賀高雄市長韓國瑜2020總統大選高票當選，讓隨後上台的韓國瑜相當尷尬，會後表示對政治性說法不予評論，希望大家聚焦在購物節，幫助高雄商家找回人潮及商機。

經發局表示，「2019全國商圈購物節」吸引全台超過100攤優質商家，例如台南阿水伯包子、嘉義方塊酥、台南得意蝦餅、雲林錦芳齋糕餅等，更首創「高雄特色區」，有來自三鳳中街、甲仙商圈、那瑪夏、忠孝國民、興中商圈的特色美食。

韓國瑜對甲仙地區商家參展表示欣慰，他強調，88風災導致甲仙觀光人潮減少，希望這次購物節能替甲仙商家找回商機。此外，高雄具有山、海、河、港等多元環境，很多美好資源沒被開放共享，如何再現觀光人潮，也是市府重要的行銷課題。

「2019全國商圈購物節」將於7月19日至21日愛河畔熱鬧登場，現場推出數百種來自全國130個商圈的特色產品、手工藝品、南北貨、夜市美食、山城特產等，還有商品一元競標、有獎徵答及開運福袋等活動。為了響應韓國瑜的「愛情產業鍊」，有婚紗業者強打15組價值15000元的婚紗攝影服務，只要民眾完成闖關活動，就能免費享有。

(中時 )