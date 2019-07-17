下午1點發布各地風雨預報。（圖／氣象局）

丹娜絲颱風24小時雨量預測。（圖／氣象局）

輕颱丹娜絲持續逼近台灣，目前在鵝鑾鼻的東南方約420公里之海面上，以每小時17公里速度，向西北進行。氣象局已針對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東及恆春半島發布陸上颱風警報，是否會台灣產生影響，讓各縣市宣布放颱風假？重要參考指標的風雨預報出爐。稍早台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉也表示預測風力達到停班課標準，宣布今晚18時開始停班停課。

根據氣象局13時發布的最新風雨預報，蘭嶼、綠島今日下午至午夜平均風力 7 至 8 級、陣風 9 至 11 級，明日午夜至清晨平均風力轉強為 9 至 10 級，陣風 11 至 12 級，依照《天然災害停止上班及上課作業辦法》，達到停班停課標準。

氣象局13時發布的最新各地區24小時雨量預測，降雨熱區宜蘭、花蓮、台東平地及山區估達80至150毫米，恆春半島平地也可達80至150毫米。另外，高雄市山區及新北市山區雨量為80至150毫米；北北基、桃園、高雄平地約80毫米。

氣象局預報中心技正黃椿喜表示，今天晚上以後東半部的雨勢才會變得明顯，預估明天早上暴風圈碰到台東、屏東一帶陸地；明天颱風中心也可能碰到台灣東北方陸地。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

氣象局最新說明。（影/中時電子報FB）

(中時電子報)