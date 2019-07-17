毛髮再生研究新突破！北榮皮膚科研究團隊發現，利用皮膚拉撐裝置施予實驗小鼠適當的皮膚張力，可有效率的誘發毛囊幹細胞的活化與毛髮的再生，主要因為皮膚在受到局部張力的刺激時會誘發免疫反應，而免疫反應會藉由分泌生長因子來刺激毛囊幹細胞的全面活化，進而誘發再生反應，未來可將這個研究運用到臨床上，將造福更多禿髮的病患。

北榮皮膚診斷科主任陳志強表示，頭髮在人類社交生活中扮演一個很重要的角色，因為禿髮會使人缺乏自信並顯得蒼老。近年來，由於環境污染、生活及工作壓力的關係，因落髮問題到院求診的病患，有越來越多的趨勢，也因此，如何促進毛髮再生並治療禿髮，一直是社會大眾所關心的議題。

北榮皮膚部研究團隊過去曾發現，藉由適當的排列來拔除一定密度的毛髮將可達到誘發超過五倍毛髮，包括有被拔除及沒被拔除的毛髮都會再生，而這種有效率的再生稱之為「群聚感應現象 (quorum sensing)」。也因為這個研究結果觸發靈感，是否可藉由拉扯毛髮的張力，來啟動毛髮再生而不需要真正的拔除毛髮？

陳志強指出，研究團隊特別設計了一個皮膚拉撐裝置，結果顯示，利用這個特殊的裝置來拉撐小鼠背部的皮膚時，可以誘發毛髮幹細胞的再生；而另一個有趣的結果是，唯有使用適當的拉力及時間時才能誘發毛髮再生的產生，當拉力不足或時間不夠實則再生現象則不會發生，這個結果跟之前所發現的群聚感應現象相似。

至於為何透過拉力可以刺激毛髮的再生？陳志強表示，研究發現，當皮膚被拉撐時，真皮中的纖維母細胞及脂肪組織會大量表達毛髮生長抑制因子BMP-2而抑制毛髮幹細胞活化，而當皮膚拉撐裝置放鬆時，則BMP-2的表達會下降而導致毛髮進入生長期。

而研究亦進一步顯示，在皮膚拉撐裝置能促進毛髮再生的過程是透過巨噬細胞的聚集與朝著M2亞型來極化所達成的，而此M2亞型的巨噬細胞可藉由分泌生長因子如肝臟生長因子(HGF)及胰島素生長因子(IGF)來活化幹細胞而達到毛髮再生的效果。這個研究成果已刊登於國際第一流期刊 ”自然通訊” (Nature Communication)。

(中時 )