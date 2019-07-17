主婦聯盟台中分會執委許心欣表示，台電擬於中火廠內港區第二階段填海造陸，加劇環境負荷，要求環委嚴審，不應通過。（盧金足攝）

環團強調，台灣無處埋煤灰，減煤除役才能停止汙染。（盧金足攝）

台中電廠燃煤發電產生的煤灰近年填埋到彰濱地區，遭彰化環團抗議汙染海洋及地下水，由於彰濱地區即將於2020年初填滿，台電擬於中火廠內港區第二階段填海造陸，台中市環保局歷經二次初審，17日下午進行第三次初審，台中與彰化環團到台中州廳前拉布條抗議，反對中火煤灰填海，捍衛白海豚族群、海洋生態與食安。環保局表示，台電提出環境影響說明書內容變更，環評委員會將秉持公平、公正、公開原則嚴加審查，為市民健康把關。

主婦聯盟台中分會執委許心欣表示，台電將有毒煤灰在沒有使用任何防水層，阻止入滲地下水的環保措施下，這些煤灰讓海域底泥重金屬逐年增加，目前瀕危的台灣白海豚僅存約50隻，填海造陸會直接減少白海豚的棲地利用，食物減少，加上棲地汙染，加速白海豚滅絕。

環團要求台電源頭減量，盡量把這些台電認為有價的煤灰，在市場上販售才對，台電把這些拿去彰化填埋，還說可取代沙源，沒有毒，「那就請台電好好地拿去販售」，也在台電公司種植蔬菜水果自己吃「安全」廢棄物，對於煤灰沒毒說才具說服力。

「台灣無處埋煤灰，減煤除役才能停止汙染」，台灣健康空氣行動聯盟副研究員王晴強調，台電稱煤灰是化性安定且無害，但美國田納西州等地的煤灰洩漏事件，警示如果煤灰沒有和水體百分之百隔離，煤灰中的砷、汞、鉛、鉻等重金屬溶出，通過食物鏈威脅人類健康，加劇環境負荷，要求環委嚴審，不應通過！

針對台電公司第二階段煤灰填海工程環境影響差異分析今日舉行第三次初審，台中市府環保局表示，此案環境影響說明書在2010年就已經行政院環保署審查通過，非屬新開發計畫，此次台電提出環境影響說明書內容變更，環評委員會將秉持公平、公正、公開原則嚴加審查，為市民健康把關。

環保局指出，台電公司「台中發電廠第2階段煤灰填海工程環境影響說明書」經環保署審查通過，並於2010年3月25日公告審查結論。台電依據環境影響評估法提出環境影響差異分析報告，主要希望變更環境影響說明書內容，包括煤灰填海工程位置調整及規模縮小、增加浚挖土方資源化，以及取消中火溫排水導流堤延伸共構方案。

市府表示，該案經行政院經濟部認定屬於原開發計畫修正，非屬新開發計畫，因此轉送市府環保局受理審查，日前已召開2次專案小組初審會議，今日召開第3次初審。

環保局強調，市府對抗環境汙染的立場與市民一致，新市府上任後，調整空品預報機制，要求台電提前降載減排，讓空汙進一步改善，日前更查獲中火放流水超標，祭出水汙法最高罰鍰處分，累計裁罰金額達約2602萬元。

此外，環保局更將藉《生煤管制自治條例》，要求中火明年起實質減煤4成，空汙季期間減少5部機組發電，展現強力對抗空汙的決心，環評委員會將秉持公平、公正、公開的原則嚴格審查，持續為每個開發案嚴格把關，共謀減輕環境衝擊的預防對策，全力維護市民健康。

(中時 )