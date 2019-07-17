北市內湖區成功路一間知名補習班詹姓班主任，因購物癖入不敷出，竟侵吞學生的學費，4年下來侵佔公款664萬多元，直到公司發現帳目不對，詢問未繳費的學生，才知道事態嚴重，因而提出告訴，士林地檢署偵結，詹將學費早已花光無法償還給公司，依業務侵占罪提起公訴。

40多歲詹女自2014年10月起擔任補習班的業務班主任職務，負責教務、班務和招生，但因自己有購買名牌等物品的癖好，以致於薪水不夠花用，萌生侵吞公款的想法，開始將學生繳納的現金，只拿部分給公司，差額再竄改電腦系統繳費紀錄，避免被公司發現。

直到去年4月中，補習班李姓負責人發現帳目不對，徐問學生後，赫然發現很多國中、高中的學生都已經繳納英文、數學、物理等科目費用，分別從2萬多元到10萬多元不等，總共有405筆、617萬多元，補習班清查則是664萬多元，長達4年多，連詹自己也弄不清楚，到底拿一個學生有繳費。

檢察官認定，詹以公司提供的帳號密碼，登載不實的學生報名科目、日期以及繳費金額，已經涉犯背信罪，而補習班認為，詹的先生時常帶兒子到補習班，詹夫應該知情，但檢察官調查，他只是陪伴在旁，並稱詹有購物癖，喜歡購買物品，學生的費用都被花用殆盡，無力償還給補習班，檢察官認為詹的先生並沒有涉案，予以不起訴。

(中時 )