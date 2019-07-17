自美中G20高峰會後，雙方除同意互不新增關稅之外，美國總統川普也同意在不威脅國安前提下，美企可繼續對中國大陸電信巨擘華為貨供。而正當川普政府放出準備在2至4周內解禁華為消息後，美國會兩黨議員提案，未經國會允許，不能將華為從商務部實體清單中剔除；若政府豁免美企與華為做生意，國會也有權加以廢除。

綜合外電報導，這項法案名為「捍衛美國5G未來法案」（Defending America's 5G Future Act）由共和黨和民主黨議員共同提出，將川普於5月發布將「被視為威脅美國國家安全的外國電信公司的服務和設備排除在美國5G系統之外」的行政命令法律化，並禁止在沒有國會參與下，將華為從美國商務部實體清單中撤除；同時還規定，如果行政當局向美國企業頒發與華為做生意的豁免許可，國會將有機會將其廢除。

此法案提案人之一的共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）在聲明中說，華為不是美企一般的商業夥伴，而是中共的門面組織，「美企不應該銷售給敵人用來對美方進行間諜行為的工具」。

另一名提案人、有資深電信領域背景同時為參議院情報委員會副主席的民主黨參議員沃納（Mark Warner）也在聲明中表示，商務部的實體清單的限制不應該被拿來當作貿易戰中的談判籌碼。他表示，據他所瞭解，川普說能賣給華為是手機零件部位，「但我對川普放鬆對華為施壓感到擔心，他破壞情報單位所做出的結論，也就是華為是國家安全威脅」。

「捍衛美國5G未來法案」由共和黨籍知名對陸強硬議員魯比奧（Marco Rubio）、羅姆尼（Mitt Romney），民主黨的范荷倫（Chris Van Hollen）、沃納（Mark Warner）、布魯蒙索（Richard Blumenthal）等議員共同推出。

(中時電子報)