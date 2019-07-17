美國總統川普（Donald Trump）嗆聲4位美國籍少數族裔女議員「回去原籍國收拾爛攤子」、「不爽可以離開美國」等歧視言論的，招來許多批評。在這敏感時期，參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）被問若台裔妻子被嗆回台灣你會怎麼做？結果他巧妙回答「我支持追求美國夢的合法移民。」

他的妻子趙小蘭（Elaine Chao）現任聯邦運輸部長，生於臺灣出生台北、8歲時移居美國，19歲取得美國籍，擁有哈佛大學企業管理碩士學位，曾獲選美國「十大傑出女青年」與哈佛大學傑出校友，是美國內閣中，首位亞裔女性、首位華裔部長，更在2016年川普當選前1個月，趙小蘭回臺灣，會見總統蔡英文。趙部長除肩負全美陸、海、空交通管理及戰時運輸調度外，也執行川普擴大投資美國「策略性基礎建設」重責大任，掌管逾一兆美元前瞻開發。

「如果有人請你的台裔妻子回國，你覺得這是種族歧視嗎？」結果麥康奈表示自己妻子趙小蘭是實現美國夢的典範，「合法移民實現了美國夢，每個來到這裡的人都很有野心，也讓美國充滿活力，我的妻子就是很好的例子。」

(中時電子報)