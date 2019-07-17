彰化縣政府辦理17日在員林大同國中舉辦打擊登革熱啟動校園登隔熱防治計畫。（吳敏菁攝）

彰化縣政府辦理17日在員林大同國中舉辦打擊登革熱啟動校園登隔熱防治計畫。（吳敏菁攝）

登革熱又攀新高了，本土登隔熱49例、境外移入218例為近10年同期新高，彰化縣共9例境外移入，彰化縣政府辦理17日在員林大同國中舉辦打擊登革熱啟動校園登隔熱防治計畫。

去年彰化縣有8例本土案例，兩起群聚地點，分別發生於大同國中及溪州公園，疫情防制期間長達47天，疫情調查、孳生源清除及圍堵噴藥累計動員1800多人次，環保、教育、衛、農業等通力合作，成功圍堵疫情無發生次波感染。縣長王惠美說，這次啟動校園防治登革熱，推動四大策略方式，並將登革熱防治由教育單位帶頭向下扎根，希望藉由去年大同國中的經驗做到校園零孳生源。

疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆說，全台今年迄今有48個本土登革熱病例，39個在高雄，10個在台南，境外移入有218個案例，彰化縣今年曾有9個境外移入案例，9個案例中大部是經商、旅遊或外籍移工所引起，都做好疫情圍堵。

王惠美表示，現在最重要的是境外移入個案，彰化現沒本土個案，有的是境外移入個案，暑假不少人出國玩，機場有第一道檢疫防線，第二道防線靠衛生局醫療院所，並指出，經驗得知下雨後一周到二周病媒蚊指數會上升，這段期間要多巡視易積水容器，該倒掉的水要倒掉，該洗刷清理的就洗刷清理，一起來努力，共同防治登革熱。

彰化縣衛生局提醒至登革熱流行國家也務必作好防蚊措施；返國後如有發燒、頭痛

、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫並告知活動史，目前彰化9例境外感染，柬埔寨2例、菲律賓2例、印尼2例、越南1例、馬爾地夫1例；醫療院所如遇有疑似個案可使用快篩試劑輔助診斷並及早通報。並呼籲生活還境不要擺置積水容器，沒有孳生源就沒有病媒蚊。

(中時 )