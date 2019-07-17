新北市永平高中志工服務隊結合在地臉書社團「我是永和人」，提供每月一次的老人共餐服務，藉由社區志工服務培養愛與包容心，新北市議員羅文崇也共襄盛舉，為社區長者奉獻心力。

永平高中志工服務隊成立11年，不僅服務偏鄉、弱勢族群，甚至遠至馬來西亞老婦院、殘障院服務，並結合東南亞文化推動華文教育。

本次志工隊結合社區志工服務，參與老人共餐，讓同學們學習尊重不同的人。有同學因為加入服務隊，確定了未來志向，大學選填志願時選擇了社工系。

今（17）日在永和區溪洲市民活動中心的老人共餐活動，永平高中安排了儀隊表演，現場還設有健康守護站，為長輩們量測血壓，做基本的健康檢查，另也提供按摩、理髮等服務。讓共餐不僅只是共同用餐，而是提供長者們更多樣的服務。

羅文崇表示，志工是社會相當重要的資產，希望志工服務的精神大家可以互相去影響，讓社會更加的溫暖，精神也可以持續傳承下去。

永和中興里長林東誼表示，舉辦老人共餐是響應新北市政府老人長照政策，活動沒有政府補助，完全自費舉辦，在每月的第三個周三都會舉辦，今年已經是第5年，一開始只有2、30位參加，如今已經有1、200人，報名相當踴躍。

(中時 )