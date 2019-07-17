遭查獲之象牙產製品（底座）。（林務局提供）

縣市政府與警察共同查緝販售商家。（林務局提供）

農委會林務局協調全國各縣市政府及警政署保七總隊，自7月1日至14日展開野生動物違法商業獵捕、販賣，以及陳列、展示保育類野生動物產製品大規模稽查行動；總計台北市動保處查獲3件、市值約34萬元保育類象牙製品，並且，在台北及高雄亦共查獲20具非法販售的獸鋏。

林務局表示，本次全國性稽查以野生動物非法商業獵捕、買賣，及《動物保護法》已明文禁止製造、販賣之獸鋏為重點項目，兩周內密集查訪國內寵物店、鳥店、山產店、農具店及五金行等重點場域，總計共查訪447家店家。

此次查獲違法販賣保育類象牙產製品1案、共3件產製品，其市價約34萬元；此外，亦查獲鳥店販賣一般類野鳥及違法飼養保育類野生動物6件；亦分別在台北與高雄查獲違法販售的20具獸鋏，已由縣市政府沒入及裁罰。

林務局指出，依《野生動物保育法》規定，以獸鋏獵捕保育類野生動物，最重可處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科20萬元以上、100萬元以下罰金；林務局每年投入至少11萬人次巡護山林，執行拆除違法獸鋏等獵具，自民國100年高峰的3099件，到107年已降低至299件，顯示民眾守法及保育觀念日益提升。

(中時 )