馬里斯尼克(左)被觸身球砸中左肩。（路透）

8日比賽太空人外野手馬里斯尼克(Jake Marisnick)因衝撞本壘，導致天使捕手魯克洛伊(Jonathan Lucroy)腦震盪及鼻骨骨折，今(17)日兩隊再度交戰，馬里斯尼克6局被一顆背部觸身球招呼，上壘後天使一壘手普侯斯(Albert Pujols)開始與太空人休息室叫囂，引發雙方板凳清空，而事主馬里斯尼克反而當起和事佬，要隊友趕緊回去。

天使與太空人再度強碰頭，第6局天使投手拉米瑞茲(Noe Ramirez)對馬里斯尼克丟出89.6英里(約144.2公里)的失投速球，雖然拉米瑞茲閃躲了，但還是硬生生砸到他的左肩，不禁讓人聯想到拉米瑞茲是否為隊友復仇。

主審隨後向兩隊發出警告，馬里斯尼克上一壘後，一壘手普侯斯開始向太空人休息室叫囂，雙方引發爭執，同時雙方板凳和牛棚都清空。而當事人馬里斯尼克選擇低調，就算全場天使球迷在他上場時怒噓、被觸身球擊中時歡呼，馬里斯尼克還是在雙方差點引爆衝突時，選擇當和事佬，指揮隊友趕快退回休息室，想要化解場上僵局。

馬里斯尼克多次重申衝撞並非故意，不過還是被大聯盟處以2場禁賽，目前仍在上訴，而馬里斯尼克也在傷害造成後感到很糟糕，並曾向魯克洛伊傳訊息致歉。此戰最終由天使以7比2帶走勝利，日籍好手大谷翔平則是敲出雙安打，貢獻1分打點。

(中時電子報)