夏宇童與孫協志爆出戀情，對此夏宇童上節目《請問你是哪裡人》錄影，面對媒體訪問時表示兩人「就是好朋友」，其餘就不願意多談，對此主持人于美人獲知消息後，則立刻獻上祝福，對於日前兩人一起上節目卻沒發現「異狀」，讓她開玩笑表示：「我搶輸了」。

于美人得知「童志戀」正在萌芽，她表示孫協志身邊要有個人，是開心的事情，接著建議他感情路走一步算一步，不要太預設很久以後的事情，這樣才能持久並且開心在一起，對於「童志戀」相差11歲，她則笑稱：「剛好就是我跟協志的差距」，還幽默表示：「孫協志最好選擇是我，但他已做出選擇，我是祝福他」，此外更自曝與夏宇童都喜歡某款鞋子，每次打折夏宇童都會通知她，但去買時候都賣光，不忘自嘲：「協志也搶輸她，鞋子也搶輸她」。

孫協志2015年與韓瑜離婚，結束4年婚姻後，近日被爆料和小11歲女星夏宇童熱戀中，對此好友王仁甫表示孫協志已經離婚4年，個性成熟穩重不少，但卻變得像孤單老人一樣，因此覺得是時候要有對他好的人出現了。

(中時電子報)