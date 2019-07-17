金門醫院開辦化學治療，地區醫療水平往前邁開重要一步。（李金生攝）

金門醫院的化療調劑室正式啟用後，初期可以服務罹患肺癌、頭頸癌、胃癌與食道癌的鄉親。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（右三）希望在完善化療服務後，未來也能建置電療服務。（李金生攝）

衛福部金門醫院開辦化學治療，中央健保署長李伯璋、衛福部醫福會副執行長林三齊及台北榮總副院長陳威明今（17）日跨海出席啟用典禮，未來癌症患者術後治療不用再台、金兩地奔波，大幅降低經濟負擔和身心壓力。楊鎮浯縣長強調，只要對鄉親有利的事，縣府都願意花錢去做，期待有助於落實醫療在地化，提升金門整體醫療水準。

金門醫院的化療調劑室正式啟用後，初期可以服務罹患肺癌、頭頸癌、胃癌與食道癌的鄉親，未來也會將大腸癌、肝癌、膽管癌與胰臟癌納入治療範圍。

這也是該院繼2015年建置金門第1間心導管室、2016年裝設核磁共振儀、2017年體外震波碎石中心啟用之後，再一次具指標性的醫療更新作業，讓地區的醫療水平往前邁開重要一步。

縣府指出，癌症已連續37年居國人10大死因之首，金門每年約有240名癌症病患，患者赴台手術治療外，隨後的電、化療更是長期抗戰，讓患者和家屬身心俱疲，而縣府每年補助往返台、金的交通、住宿費用就達2000萬元，也帶來沈重的社會成本付出。

這項新開辦的醫療項目，在縣府「金門縣醫療照護發展基金」支應新台幣198萬8000元經費支持下，協助金門醫院購置化學治療注射藥品調劑作業的需用設備，專業化療藥師已經受訓完畢，台北榮總也派遣血液腫瘤科醫師支援看診，協同金門醫院內科醫師照護病患。

楊鎮浯表示，他每次在機場看到鄉親罹患癌症赴台就醫，術後還有一段困難長路要走，在身心和經濟方面都遭受無比沈重的壓力，心裡真的非常難過，上任後一直將癌症術後在地治療放在心裡，希望在完善化療服務後，未來也能建置電療服務。

楊鎮浯強調，改善和提升金門醫療水準，是刻不容緩的大事，在強化金門醫院設備方面，縣政府絕對大力支持，人力部分也將爭取衛福部與榮總協助，期待在中央、地方齊心努力下，提供鄉親更好的醫療環境。

(中時 )