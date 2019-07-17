瑞士聯邦司法辦公室（Swiss Federal Office of Justice）16日宣布，同意將當地一名中國大陸籍研究人員引渡至美國受審，該員被控夥同另一名美籍華人生物化學家竊取全球知名藥廠商業機密，並帶回中國大陸販售獲利。

綜合瑞士媒體Swissinfo、美國之音中文網報導，該名將被引渡至美國的大陸籍研究人員名叫薛功達（Gongda Xue，音譯），年約50歲，曾於2008-2014年間以博士後研究員身分在瑞士巴塞爾（Basel）弗雷德里希．米歇爾生物醫學研究所（Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research）任職。

他的妹妹、同時也是全球頂尖蛋白質生物化學家的薛瑜，被控2006年至2016年任職英國藥品製造商葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）位在美國費城的實驗室期間，竊取生物製藥相關商業機密，當中包含治療癌症、其他嚴重疾病的商業機密。薛瑜2018年已在美國賓州地方法庭承認罪行，現正等待法庭判決，最高可判刑10年及高額罰款。

美國法庭隨後則要求瑞士當局引渡薛功達赴美受審。美法院起訴書指出，薛瑜將從葛蘭素史克竊取到的商業機密交予薛功達，薛功達再於瑞士實驗室進行試驗，後續再將試驗成果交給大陸的同謀。他們涉嫌在大陸成立一間受政府資助、名叫任諾藥業（Renopharma）的公司，並透過販售這些竊取來的資訊獲利。目前此案已有5名相關人等被起訴。

瑞士聯邦司法辦公室發言人萊瑟（Ingrid Ryser）指出，薛功達仍有30天時間上訴。

2018年底，美國也曾在比利時逮捕一名大陸國家安全部的間諜徐彥鈞，他被控試圖竊取美國航太機密，隨後被引渡至美國受審。

(中時電子報)