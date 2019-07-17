全台首創紅藜蛋餅。(楊漢聲攝)

紅黎先生吳正忠因返鄉推廣紅藜，讓台東紅藜爆紅，但隨之而來則是一窩蜂種植，也讓紅藜價格歷經暴漲暴跌，但他始終守著紅藜這條路，積極開發新產品，這次吳正忠與早餐店業者合作，推出全台首創的紅藜蛋餅，要讓紅藜美味傳遍全台。

紅藜先生吳正忠，排灣族人喚他「魯瓦」（Ljuwa），是來自台東縣達仁鄉土（土反）村的排灣族青年。他在部落種植紅藜，四處奔走行銷，開發各式相關商品，名揚海內外；他矢志用這小小作物復興部落，憑藉著紅藜也打出名號，成為紅藜代言人。

吳正忠說，很感謝有機會可以跟業者來合作，希望健康的紅藜能讓更多人知道，雖然紅藜歷經暴漲暴跌，去年價格甚至腰斬，但他仍把紅藜視為「一生的產業」，他知道紅藜的可貴，會一直走在「紅藜大道」上永不放棄。

早餐店應者則回應，有一次到部落參觀，與吳正忠有機會認識，進一步認識紅藜，雙方一拍即合，以最快的速度開發出紅藜蛋餅，要讓早餐不只吃的美味也吃得健康，將在全台400多間連鎖早餐店推出，請民眾拭目以待。

(中時 )