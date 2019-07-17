死者母親與兒子及越南同鄉姊妹，一行6人接受檢方偵訊，大家全身包緊、臉戴口罩，對於案情低調不談。（張妍溱翻攝）

台南17歲少女日前北上台中豐原區參加毒趴、陳屍飯店，17日台中地檢署檢警於台中殯儀館內解剖遺體，而死者媽媽和兒子在朋友陪伴下，於解剖室外等待相驗結果，死者母親神情哀傷，全程不發一語。

根據了解，年僅17歲的少女與弟弟從小由越南籍母親獨自撫養，礙於家中經濟，未滿18歲死者想照顧家中經濟，因此投入八大行業，在南部兼差從事傳播妹，交友廣闊。

為釐清真正死因，台中檢察官17日傳喚死者母親和弟弟，至台中殯儀館陪同進行解剖，死者母親與兒子及越南同鄉姊妹，一行6人接受檢方偵訊，大家全身包緊、臉戴口罩，對於案情低調不談。偵訊後，死者母親一度跟葬儀社人員討論；是否設置靈堂？台中館方則說，少女遺體無入館申請紀錄。

根據了解，案發前死者北上台中找朋友玩，14日前往豐原區某家商務飯店參加性愛毒趴，卻遭人發現裸身暴斃床上報警處理，檢警17日解剖釐清死因，但其餘細節因偵查不公開無法透露。

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(中時 )