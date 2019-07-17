小小移民官實地演練受理民眾外僑居留證的發證程序。（陳鴻偉翻攝）

小朋友幫爸爸辦自動通關註冊，直說「真方便！」（陳鴻偉翻攝）

移民署17日舉辦的「小小移民官參訪體驗活動」，80個來自美國、越南、大陸的新二代小朋友，興奮前往移民署參觀、體驗各種移民官的工作日常，除了模擬抽號、外僑居留證的發證關卡之外，小朋友還幫爸媽辦理自動通關註冊，以後持護照嗶嗶12秒即可通關，不少人大呼：「真的好方便哦！」現場氣氛熱烈、趣味橫生。

移民署長邱豐光表示，移民署工作多元，移民官具備語言的優勢，近年無論擔任外派秘書、新住民輔導、機場港口查驗或非法移工查緝等，表現都相當亮眼。希望透過這次參訪活動，讓小朋友認識工作內容，未來職場多一項選擇，同時也培養世界觀及跨國移動視野，與國際接軌，厚植下一代競爭力。

邱還特別介紹此次活動的主持人曾潔如，她是移民特考第3期結訓的移民官，原本畢業於台大政治系，後來攻讀英國倫敦政經學院，畢業後曾擔任台灣進入世界衛生大會代表團成員，後來轉換跑道考上移民官，希望將來爭取外派到不同的國家，繼續宣揚台灣的多元文化。

父親來自美國的新住民二代雙胞胎莎拉(Sarah)跟漢娜(Hannah)，6歲的她們模樣可愛是全場焦點，還曾拍過桂格成長奶粉廣告，活動期間她們頻呼移民官的工作真有趣，以後也想報考，再外派到爸爸的故鄉美國，替大家服務。

雙胞胎的父親則說，在世界各國，移民事務是神聖不可侵犯的，這次有機會可以參與、體驗，對2個女兒對職場的認識及國際視野有很大的收穫，希望類似的活動能經常舉辦。

(中時 )