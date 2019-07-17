大數據產業是科技產業會報中的重要基礎，公部門扮演領頭羊角色，開放交通數據後，民間即能注入創意與能量，產官學合力開發交通技術與服務產業無限的潛能。台大土木工程學系教授張學孔建議，政府可運用學、協會力量，組建輔導團隊，國發會與科技會報亦應結合教育部與科技部積極深化、加快跨域人才的培育。

張學孔表示，非常肯定交通部成立交通科技產業會報，並在行政院國發會、科技會報指導下，與經濟部共搭「公、私、民合作」（PPPP, Public Private People Partnership）的交通科技產業平台。尤其此次交通大數據論壇能與中時等多家知名媒體合作，透過媒體與社群網路能讓民眾了解、參與、反饋重要政策的推動。

張學孔指出，全球大數據與AI應用的市場在未來十年將超過4兆美元，其中「旅運」、「交通與物流」、「零售」、「載具製造」為影響最大的產業。政府在搭建交通科技產業平台的同時，應能引導更多的國際參與、放眼海外市場。

而中央政府在提供預算的同時，也應有系統、有組織的扶持地方政府專業執行能力，建議能充分運用學協會的能量，形成輔導團隊。

張學孔表示，交通創新服務與產業面對大數據、物聯網、人工智慧、無線通訊之加速發展以及數位轉型之需要，「跨域人才」將有極大的需求，謹建議國發會與科技會報亦應結合教育部與科技部積極深化、加快跨域人才的培育。

張學孔說，我們中心有幸能與資拓宏宇組成團隊，協助交通部公共運輸資訊交流平台（PTX）的建置，該平台的可靠度、資訊品質與完整性除了國內系統與加值業者應用，更獲得許多國際重要平台的信賴與肯定，創造出許多加值服務，達到「提高乘客服務品質」、「增加業者生產力」、「提升政府決策品質」、「創造新型就業市場」等計畫目標。下一階段也將思考永續維運的機制，以及更多如MaaS的加值應用與整合功能。

(中時 )