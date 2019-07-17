劉德華（華仔）、古天樂、苗僑偉、衛詩雅及張國強16日晚間出席電影《掃毒2 天地對決》香港記者會，由於該片在台、陸都開出好票房，大陸先闖破10億人民幣（約46.7億台幣）票房大關，在星馬也是開出賀歲檔後華語片最佳開片票房紀錄，香港首日也有220萬港幣（約874萬台幣），打破首集成績，華仔笑言相當開心，但也坦然表示：「對票房方面的成續都是隨遇而安。」

傳出有意籌備第3集，身兼電影監制的劉德華保守表示一切都尚未定案，但先笑說：「我們先看看三哥苗僑偉要收多少片酬！」讓苗僑偉大方回應：「第三集要看老闆拍不拍，如果要繼續，我不收錢都會拍啊！」還不忘大讚劉德華的監製功力，「他拍戲經驗很豐富，又有江湖地位，真的很稱職。」

古天樂為電影特別與劉德華合唱主題曲，他笑說：「不論票房如何，只要大家開心，可以再唱給大家聽的。」被問近日傳出他年底將和多年好友宣萱結婚，他僅表示：「不是事實，不回應。」該片真實呈現毒品的危害，暑假正是年輕學子面臨各式誘惑的高峰期，片商15日到19日下午，於學生眾多的西門町內的戲院放映學生專場，只要憑學生證便可免費入場觀看。

(中時 )