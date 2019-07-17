▲參與兩岸老齡福祉科技與服務管理暑期專修研修活動的中國北京大學與南開科技大學的全體學員。（楊樹煌攝）

隨著老年人口越來越多，銀髮照護的服務也成各國不得不重視的問題，中國大陸目前也跨過高齡化社會門檻，養老需求快速增加，有鑒於台灣在養老產業發展起步較早，在整體產業發展與照顧服務具一定品質成效，因而吸引中國大陸高學府北京大學，今17日前來南開科大參訪取經。

這項南開科技大學所主辦的「兩岸老齡福祉科技與服務管理暑期專修研修營」，17日上午9時舉行開幕式，由南開科大校長孫台平主持，活動將持續至29日，展開為期13天的研習。

兩岸老齡暑期研修營北京大學老年所師生與南開科大師生共計50人參加，活動特邀南開科技大學與國內相關專家學者分享一連串的高齡議題，並將至全台各地參訪安養機構、日間照顧中心、社區關懷據點、失智症團體家屋及參觀國內的輔具與長期照護年度大展等，以做為未來中國制訂與推動相關政策的參考。

根據中國大陸民政部最新統計，截至2018年底，中國大陸60歲及以上老年人口達到2.49億人，約占總人口的17.9％，跨過高齡化社會門檻，造成中國大陸的養老需求也快速增加。而中國最高學府的北京大學，在4年前就與南開科大正式簽署合作備忘錄，希望藉由雙方學術交流，互相借鏡，提昇兩岸高齡人口福祉。

(中時 )