隨著老年人口越來越多，銀髮照護的服務也成各國不得不重視的問題，中國大陸目前也跨過高齡化社會門檻，養老需求快速增加，有鑒於台灣在養老產業發展起步較早，在整體產業發展與照顧服務具一定品質成效，因而吸引中國大陸高學府北京大學，今17日前來南開科大參訪取經。
這項南開科技大學所主辦的「兩岸老齡福祉科技與服務管理暑期專修研修營」，17日上午9時舉行開幕式，由南開科大校長孫台平主持，活動將持續至29日，展開為期13天的研習。
兩岸老齡暑期研修營北京大學老年所師生與南開科大師生共計50人參加，活動特邀南開科技大學與國內相關專家學者分享一連串的高齡議題，並將至全台各地參訪安養機構、日間照顧中心、社區關懷據點、失智症團體家屋及參觀國內的輔具與長期照護年度大展等，以做為未來中國制訂與推動相關政策的參考。
根據中國大陸民政部最新統計，截至2018年底，中國大陸60歲及以上老年人口達到2.49億人，約占總人口的17.9％，跨過高齡化社會門檻，造成中國大陸的養老需求也快速增加。而中國最高學府的北京大學，在4年前就與南開科大正式簽署合作備忘錄，希望藉由雙方學術交流，互相借鏡，提昇兩岸高齡人口福祉。
(中時 )
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