針對英商葛蘭素史克（GSK）與美商輝瑞（Pfizer）結合一案，公平會認為參與結合事業市場占有率增加有限，市場上仍有眾多國內外業者參與競爭，消費者仍有眾多選擇，決議依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，GSK及Pfizer均將其全球消費者保健事業整併至合資新設公司旗下，雙方將共同經營並直接控制合資新設公司業務經營與人事任免。而GSK在系統性疼痛管理產品市場占有率超過四分之一，且參與結合事業上一會計年度銷售金額超過公平會公告之銷售金額。

公平會指出，難認為結合後會有顯著提高價格或採取一致性行為可能。該產品市場客戶，多為大型公司或跨國公司，具有買方抗衡力量，結合後並無顯著限制競爭疑慮。公平會說，對於結合案件准駁，著眼是否對整體經濟利益大於限制競爭不利益。依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

(中時 )