大山社區公共托育家園，最近收托了3對雙胞胎。（劉秀芬翻攝）

台南市政府為營造友善父母的托育環境，去年起陸續設置公共托育家園，預計明年底全市至少設置23處，目前安南、關廟、麻豆及官田4處公托家園已正式收托，其中位於麻豆區的大山社區公共托育家園，最近收托了3對雙胞胎，其中一位家長表示，公托不但減輕他們經濟負擔，小孩也變活潑、表達能力明顯變好。

大山社區公共托育家園最新收托孩童中，有一對龍鳳胎、一對男孩及一對女孩，可愛的萌樣，讓人忍不住想多看幾一眼。雙胞胎之一的媽媽小如（化名）表示，許多人看到雙胞胎寶寶都會覺得他們很可愛，事實上育有雙胞胎的父母所面對的照顧壓力是一般家庭的2倍。

小如說，常常餵一個寶寶喝奶時，另一個同時吵著要喝，而且母乳供應量很難充足，還要另外以奶粉補充；最痛苦的是當其中一個寶寶生病時，通常另一個寶寶也會跟著生病，不僅照顧費用加倍，疲憊、壓力也是雙倍，對一般收入家庭來說經濟負擔實在不小。

由於小如夫妻兩人都是上班族，白天一定要將小孩送托，兩寶送托家園後，小如發現寶貝們反應變快，也比入學前活潑，哥哥的詞彙及表達能力明顯變得清楚。

小如先前參觀家園後，對托育人員及溫馨的照顧環境留下好印象，此次家中兩寶能順利進入家園收托，最直接有感的部分就是是托育費用的減輕，兩個寶寶的收托費用每月共1萬4000元，相較一般托嬰中心或保母一個小孩的照顧月費，明顯減輕經濟負擔同時也解決她和老公面臨不同地點接送小孩的問題。

社會局婦兒少科科長郭元媛表示，每名受托幼童每月托育費用1萬元，一般家長可申請每月3000元的補助，因此家長每月僅需負擔7000元，具褔利身份的家長（中低或低收）每月補助更多。

(中時 )