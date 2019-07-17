台北市立動物園新景點熱帶雨林館，開幕不到10天，入園人數已超過4萬，除了水豚、馬來貘、樹獺等明星動物 ，館內也設有專門照養熱帶雨林水域物種區域，其中慈鯛的特殊護幼行為，堪稱榮譽爸媽，也成為新場館必看的亮點之一。

暑假來臨，新開放的熱帶雨林館成為出遊新選擇，館內設有專門照養熱帶雨林水域物種的區域，深獲水族迷青睞，但要讓不同魚類和平共處，需考量個別物種適合的水質、大小、食性和隱蔽性 ，因此保育員透露，在魚種的選擇上，以狀況良好和適應力廣泛的物種為主。

另外，從單獨飼養階段，保育員就採取不餵食活餌的策略，避免誘發大型魚類追捕其他小型魚類的本能，經長期馴化後，才得以形成現今和平共處的狀態。

有趣的是，在激烈的生存環境中，慈鯛科魚類發展出護幼行為，牠們會在卵或是幼魚時期，不眠不休地守護下一代，有些魚爸媽甚至演化出「口孵器」構造，當感受到威脅時，會將幼魚通通收到口中，保護幼魚不輕易受到攻擊， 堪稱「榮譽爸媽」典範。

園方表示，熱帶雨林館生態豐富，各個動物都有專屬「粉絲」，但也提醒參觀民眾注意腳步、避免推擠，且禁止餵食動物，多一份包容與貼心，讓大家都有機會一覽動物之美。

(中時 )