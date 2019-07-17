美派F-22戰機馳赴中東

由於美國制裁重創伊朗經濟，情報顯示，德黑蘭可能發動攻擊後，美方便不斷增兵。接著陸續有油輪在波斯灣遇襲，華府認為德黑蘭是幕後黑手，不久伊朗革命衛隊又擊落美國海軍無人偵察機，美伊緊張急遽升高。

就在雙方劍拔弩張之際，伊朗7日宣佈提高濃縮鈾濃度，超過核協議規定的上限。由於波斯灣情勢高度緊張，美國頻頻調兵遣將，而德黑蘭則態度強硬，據《環球時報》報導，中方遙感智庫利用高景一號衛星的最新影像資料，揭露了美國與伊朗調兵的實際狀況。

7月8日的遙測影像顯示，美軍已向阿拉伯聯合大公國的扎弗拉空軍基地增派大批F-15戰機。當日露天停駐的F-15戰機有26架，數量較先前大幅增加，而從戰機數量與塗裝來看，基地已進駐2支F-15戰機中隊。分析指出，F-15是世上最出色的3代機之一，主要用來奪取制空權並對地攻擊，曾身為美國主力多次參戰，目前仍是美空軍的主力戰機。

(中時電子報)