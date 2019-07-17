《鬼學怨》片中流傳的恐怖校園傳說「鬼陰聲」，一名男學生因觸犯了傳說禁忌，在英聽課中聽到耳機裡傳來的詭異女聲而卡到陰，他慘遭冤魂迷惑而一步步走到校園頂樓，竟不慎墜樓慘死，當場身亡！電影太過真實的校園靈異傳說，加上令人害怕的故事情節，讓不少學生頭皮發麻直呼：「比我學校流傳的傳說更可怕！」

片中一位男高生因為在上英語聽力課時，聽到原是教學聲音的耳機，傳來「莫名女聲」說著：「你今天會死，我們地獄見。」而驚慌四處查看卻發現是自己幻聽的錯覺，被冤靈纏身的他，聽到詭聲後便無意識地獨自爬上學校頂樓，最後慘被半臉全爛的女鬼嚇到，直接從樓頂一躍而下，當場腦漿四溢慘死，死狀悽慘。

一所培育出無數菁英學生的明星學校，卻有著極不合理的學長學弟制陋習，一年級新生被迫以「奴隸」身分生活，永遠只有被稱為「國王」學長姐霸凌的份。艾力克斯（安格尤納達 飾）是本屆新生，飽受欺凌的他只有跟同年的美琪（阿曼達蘿爾思 飾）相處時才能稍獲喘息。某日，校園中有人意外觸碰了禁忌，引出了傳說中的鬼魂，不僅讓擁有特殊體質艾力克斯開始頻繁撞鬼，學生們也一個接一個離奇喪命，校園一夕之間成了駭人地獄…。電影26日上映。

(中時 )