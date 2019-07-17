于美人主持《請問你是哪裡人》。（衛視中文台提供）

夏宇童上于美人主持的《請問你是哪裡人》，新戀情成焦點。（衛視中文台提供）

夏宇童與孫協志被爆譜出「童志戀」，她今（17日）上于美人主持的衛視中文台《請問你是哪裡人》成媒體焦點。于美人錄影前受訪被問到「童志戀」時，開玩笑裝吃醋：「我沒辦法恭喜，因為我也喜歡協志！」她透露約三周前，孫協志來錄節目玩遊戲，「他一秒就讓我們愛上他！對了！那一場夏宇童也在！」當時三人同隊，但于美人坦言完全沒發現他們兩人之間有曖昧或愛火，「原來我是媒人噢？」她還開玩笑說：「結果夏宇童贏了！她什麼都贏了！」

于美人搞笑地說：「他最好的選擇是我，但做出選擇了，就獻上祝福！」她和兩人都算熟，看到新聞時覺得很驚喜，也很祝福，覺得兩人確實速配，「協志也該再有個對象了！是開心的事！」也曾離婚的她勸孫協志不要先想著天長地久，「走一步算一步，但每一步都要開心在一起」。對於自己也沒發現這兩個朋友在談戀愛，于美人說公眾人物戀情一開始如果張揚，對感情的培養不是好事，低調一點反而空間會大一點。聽到媒體說兩人差11歲，她又自曝：「11歲就是我跟協志的差距！」她強調年齡從來不是問題。

于美人坦言與兩個人都熟，和夏宇童還有共同的「鞋店」，「我們對鞋子的品味一樣！」夏宇童常常打電話提醒她「鞋子打折了」，但每當她去買時，打折鞋已經沒了，都買到貴的，記者提醒她「鞋子」音似「協志」，她笑說：「我們對鞋子與協志的品味一樣！鞋子搶輸她，協志也搶輸」。她最後搞笑向夏宇童喊話：「協志給妳了，鞋子給我吧！」

(中時 )