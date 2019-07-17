18歲的小郭與其2個弟弟由母親單獨撫養長大，因為母親在餐廳工作，引發她對餐飲的興趣，高職因而選擇餐飲科日校，晚上在甜點店打工貼補家用、負擔學費，求學過程中也獲得1張乙級證照、5張丙級證照，今天在「2019將才學堂烘焙錦標賽」獲個人MVP，可望出國參加賽事。

頂新和德文教基金會推動「將才學堂烘焙技職教育計畫」，提供偏鄉弱勢孩子專業的烘焙訓練，並輔導考取證照、媒合就業，除了辦理課程外，基金會每年也舉辦大型烘焙競賽作為年度的成果展示，同時推動獲獎商品上市販售。

獲得去年總冠軍的屏東躍愛全人關懷協會，今天也出席競賽，並親自販售商品。該協會理事長林金展表示，透過頂新和德基金會開辦烘焙課程，至今已有多人取得證照，在去年獲得總冠軍後，基金會也媒合這些孩子就業，最快今年9月就會有孩子進入連鎖麵包店工作。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，除了希望旗下的連鎖店可以聘用高關懷孩子進入店內工作外，也期待如食工所、穀研所等單位也一同加入，透過培訓的能力，改善他們的生活。

(中時 )