號稱台南市規模最大複合式兒童遊戲場的南區水萍塭公園改善工程，開放日期一延再延，引發民代質疑，要求市府用心。市府表示，該公園改善工程已經完成，但因遊戲區設備跳脫「罐頭式」枷鎖，正配合衛福部安全檢測規定進行最後的總體檢，預計7月底可開放啟用。

市議員呂維胤17日指出，市府先前胸有成竹保證，整修過後的水萍塭公園預定今年3月開放，還將成為全市規模最大的複合型兒童遊戲場。不料，先是延期至5月開放，接著又拖延到6月，如今已7月中仍未見後續公告，連遊戲場周遭鐵皮也都沒有拆除，開放時程遙遙無期。

呂維胤還表示，該公園新設置的遊戲設施更是缺乏特色，僅多了沙坑、鞦韆和傳聲筒等設施，罐頭遊具全數保留，變化並不大，整體遊戲場更無完整的特色公園主題性，開放後恐將讓市民感到失望。

市府工務局回應說，該局經爭取中央前瞻計畫補助，獲得2400萬元改善佔地9公頃的水萍塭公園，兒童遊樂區也跳脫以往「罐頭式」設施的枷鎖，考量幼小兒童的活動需求，不僅保留遊戲場內既有遊樂器材與相關遊具，還投入470萬元擴大遊戲空間。

其中，除了以水萍塭常見的蟬、獨角仙等6類昆蟲，安排蟲蟲迎賓大道，明確界定出遊戲場的空間外，還增設鳥巢鞦韆、跳樁、鋼管挖土機、管子山洞等6項遊樂設施和遊戲沙坑，並增設洗手洗腳池供孩子遊戲後可簡單沖洗。

工務局強調，目前公園改善工程已完成，遊戲區則配合衛生福利部安全檢測規定，正進行最後總體檢，預定7月底將開放啟用。

(中時 )