畢瀅擔任法人及百分百持股的北京峰焱文化有限公司狀態顯示註銷。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

畢瀅仍是張丹峰旗下另一公司晞彤（上海）影視文化工作室股東。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

網友查出畢瀅仍是張丹峰另一公司股東。（圖／翻攝自天眼查微博）

洪欣與張丹峰結婚10年，今年初傳出男方和女經紀人畢瀅過從甚密，今年5月張丹峰發千字文，澄清和老婆確實有口角，但無第三者介入，更說畢瀅已經引咎辭職，目前屬於交接階段。今(17日)陸媒報導，張丹峰旗下北京峰焱文化有限公司宣告註銷，但另一公司晞彤（上海）影視文化工作室最大股東仍是畢瀅，好奇所謂的交接期是否需要長達兩個月。

張丹峰先前驚爆出軌疑雲，2個月前張丹峰發聲明正面回擊緋聞，承認和洪欣吵架，「我太太刪我微博那是之前我們吵架時她刪掉的，結果被你們拿來開始做文章了。我相信每一對夫妻都會有矛盾爭吵，這是我們自己家的事。」並指洪欣為避嫌已決定離職。

據《新浪娛樂》報導，由畢瀅擔任法人及百分百持股的北京峰焱文化有限公司，15日更新狀態顯示為註銷，但她名下的另一個公司晞彤（上海）影視文化工作室經營狀態仍是「存續」，微博「天眼查」解釋，註銷的峰焱是去年6月成立的公司，而如今還存在的晞彤（上海）影視文化工作室仍是張丹峰工作室認證的公司，而畢瀅仍是大股東，網友則說：「都辭職了還持股？」、「15號變更，今天就爆出來，感覺事情並不簡單，有人盯上了」、「張丹峰以他女兒名字開的公司為啥畢瀅是法人兼百分百持股人？」。

(中時電子報)