台南市政府社會局從去年起快速設置公共托育家園，預計2020年底全市至少設置23處，目前已有4處正式收托。其中，位於麻豆區大山社區的公共托育家園，最近更一口氣收托3對雙胞胎，分別為1對龍鳳胎、1對男孩及1對女孩，可愛的萌樣讓人融化。

雙胞胎之一的媽媽小如（化名）表示，許多人看到雙胞胎寶寶都會覺得很可愛，事實上雙胞胎父母親面對的照顧壓力，更是一般家庭的2倍；最常看到的是，在餵食寶寶時，1個喝奶，另1個也吵著要喝，加上2個寶寶都喝母乳，母乳的供應量很難充足，還得另以奶粉補充。

小如說，最痛苦的是當1個寶寶生病時，通常另1個寶寶也會跟著生病；父母面對的所有照顧費用都加倍，玩具也得添購雙份，照顧費用與疲憊更是雙倍，壓力遠比一胎父母來得沈重許多，對一般收入家庭來說，經濟負擔並不小。

由於小如夫妻都是上班族，白天一定要將雙胞胎送托，寶貝們到公托家園後，小如發現反應變快，也比入學前活潑，哥哥的詞彙及表達能力明顯變得清楚。

小如表示，參觀公托家園的環境後，就對托育人員及溫馨的照顧環境留下好印象，此次雙胞胎寶貝能順利進入公托家園，最直接有感的就是托育費用的減輕，2個寶貝的收托費每月僅1萬4000元，相較送到一般托嬰中心或保母，明顯減輕經濟負擔。

社會局指出，托育家園收托時間為周一至周五上午7點30分至下午5點30分，每名受托幼童每月托育費1萬元，一般家長可再申請每月3000元的托育費用補助，因此僅需負擔7000元，具褔利身分的中低或低收家長每月補助將更多。

社會局還強調，各公共托育家園採「一區一特色」規畫，由市府提供場地，結合托嬰中心與居家保母的照顧方式，由4名專業托育人員照顧12名未滿2歲嬰幼兒，讓家長在托嬰中心與保母之外，又多一項選擇。

(中時 )