民進黨四連霸的新北市議員陳科名涉嫌收賄關說，本月11日遭新北地檢署依貪汙罪嫌起訴，又捲入另場風波。同黨立委吳秉叡的祕書吳昌駿遭指控，在2017年底吳秉叡爭取市長提名期間，以「新莊民防中平分隊研習」名義，由陳科名指定新北市府撥交10萬元「議員建議款」 (俗稱「配合款」)，錢卻未用於民防研習，而是交給特定里長邀80位親友到南投、苗栗兩日一夜遊，被懷疑與選舉綁椿有關。

新北市社會局接獲檢舉查證屬實，今年5月間向中平民防分隊追回10 萬元、停止3年申請補助資格，並向新北地檢署告發，由檢方進一步追查相關人士有無涉及詐欺等刑責。

本刊接獲投訴，民進黨立委吳秉叡的秘書吳昌駿，2017年11月擔任新莊民防第一中隊中平分隊長期間，以分隊要在當年12月1、2日前往南投、苗栗舉辦「社會福利宣導暨協勤技能研習活動」名義，由「新北市民防協進會」發函市府社會局，並檢附議員陳科名同意撥10萬元議員建議款的便箋，由社會局列入陳科名的1200萬元建議款額度，通過撥款審核。

雖然申請補助名義是中平民防分隊辦研習活動，其實10萬元卻交由無黨籍的新莊區中原里長吳勇成，在12月1、2日舉辦夜宿溪頭米堤飯店的南投、苗栗兩日一夜遊，參加的80人都是新莊區卸任里長及中原里民親友，無一是中平分隊員。

新北市議員陳科名同意撥付中平民防分隊10萬元建議款的便簽。

因民防分隊每年只能向市府申請1次補助，有隊員認為權益受損提出檢舉，新莊民防第一中隊長吳思誼接獲報後，要求吳昌駿拿10萬元重辦研習活動未果，憤而向國民黨新北市議員林國春陳情，並向社會局及新莊警分局舉發。

今年5月，社會局調出核銷年餘的資料重新比對，確認參與的80人都非民防人員，向分隊追回10萬元，並向檢方告發全案；新莊警分局同步要求吳昌駿退隊，不得再擔任民防人員。（記者／黃福其）

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(中時電子報)