法務部長蔡清祥對於調查局17期退休調查員何自立的批評表示，老一輩的調查員有他們當時的想法，但是，他與呂文忠都是全力為調查局工作，絕對不是破壞調查局聲譽，反而是以法律專業及工作熱誠，維護調查局的聲譽。

蔡清祥表示，他與現任調查局長呂文忠都是來自檢察系統，到調查局服務與大家都是心同在一起，全力為調查局工作，大家一起共同努力，絕對不是在破壞調查局信譽，而是用法律專業及工作熱誠在維護調查局的聲譽。

蔡清祥說，他與呂文忠希望帶領調查同仁應該以國家為中心，任何工作都要認清自己是執法人員，要公正客觀執法、嚴守中立，所以有的同仁做了大家認為不是那麼中立的行為，應該給予以指正及應有的懲罰，這是理所當然，讓民眾更信任是中立、國家的調查局。

蔡清祥強調，如果執法立場受到質疑就應該給予指正，更應該知錯改正，所以，他向所有的調查員及檢察官呼籲，在執法當時要秉持公正立場，尤其選舉的敏感時刻，更要了解自己的身分，即使心中有什麼想法，都不能違背執行職務的公正立場，讓民眾有偏頗印象。

(中時 )