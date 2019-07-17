馬如龍女兒黃詠淇接受于美人訪問談喪子與喪父心路歷程。（東風衛視）

已故資深藝人馬如龍上月病逝，他的四女兒黃詠淇在一個月內接連遭逢喪子、喪父之痛，黃詠淇日前上于美人主持東風衛視的《什麼道理？》節目，分享兒子與父親離開後的心路歷程。黃詠淇的22歲大兒子黃博鈞5月才因車禍身亡，沒想到事隔不到1個月，又面臨喪父之慟，遭遇雙重打擊的她讓一度無法入眠，靠著意志力撐到現在。

黃詠淇回憶，大兒子在台南麻豆出車禍過世的當下，父親馬如龍相當擔憂，也打電話跟她說需要任何幫忙一定要跟爸爸講，他立刻派人下南部協助，詠淇自責這個惡耗讓爸爸擔心到隔天住進醫院，是加速爸爸離世的原因。

由於她大兒子車禍是到院前就沒有呼吸心跳，爸爸的離開她也是連最後一面都見不到，這讓黃詠淇一度難以接受，她遺憾地說：「博鈞走的時候才22歲，而爸爸在博鈞過世後22天離開；博鈞在5月28日辦告別式，而一個月後的6月28日則是爸爸的告別式，這一連串的巧合，覺得一切都是老天的安排。」

馬如龍離世的前一天，她因為兒子過世的事情成為媒體的焦點，為了不造成親人和加護病房內其他病人與家屬的困擾，原本守在加護病房外ㄧ整晚的黃詠淇就等到早上家人來了，先回去中壢盥洗，沒想到離開不到4小時，就接到爸爸走了的噩耗，她連澡都還沒洗，就立刻衝回醫院，看到心電圖停了，整個崩潰，跪在病床邊哭喊：「爸爸你不是說我很調皮嗎？你起來打我啊！爸對不起，是我不好讓你擔心博鈞，是我沒叮嚀好博鈞才讓他出了意外，對不起！」

在黃詠淇的眼中，馬如龍是個嚴厲的父親，錯就是錯對就是對，沒有灰色地帶，解釋無用。但這幾年來，漸漸變得溫柔的馬如龍，變成兒女眼中的慈父。記得有次詠淇帶兒女回去看阿公，馬如龍跟博鈞聊天，諄諄教誨他做人要實在，不可以騙人，要孝順媽媽。黃博鈞回程跟她笑說：「阿公好會唸喔！」這也是祖孫最後一次對話。黃詠淇感慨：「或許老天爺就是看博鈞身強體壯可以保護阿公，才派他到天堂陪阿公的吧！」

(中時 )