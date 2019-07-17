國民黨7月15日公布總統初選民調結果，韓國瑜以44.8%的壓倒性支持度勝出，擊敗獲得27.7％的郭台銘（郭董）。曾宣稱不會離開政治的郭董，動向備受矚目。

本刊調查，大陸媒體及網民，已將「中國最大的地主」「隱形地產大鱷」和郭董的「富士康王國」連結。

本刊前往上海、廣州及深圳現場直擊發現，富士康的地產事業方興未艾，下個月美國COSTCO第一間大陸分店就要開在上海浦西的閔行區，房東正是富士康。

另一方面，鴻海的總負債已經高達1兆6423億元，高居全台灣電子業第一名；負債比54％，也是台股總市值前五名的公司裡最差的。

郭董一直籌謀為鴻海代工轉型，但多項計畫尚未開花結果，又得肩扛巨額負債，還債壓力沉重。

因競選而棄守鴻海的郭董，高調造勢企圖扭轉個人形象，仍未獲藍營選民青睞。他在落選聲明中自問，到底能為這塊土地及人民做什麼？

或許，釐清自己在大陸的龐大地產與台灣的利害衝突、解決鴻海的債務問題，並向股民兌現股價二百元的承諾，才是郭董更該打的一場仗。（財經組、政治組）

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(中時電子報)