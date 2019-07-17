大陸交通運輸部辦公廳印發了《關於貫徹〈收費公路車輛通行費車型分類〉行業標準(JT／T 489—2019)有關問題的通知》。明確收費公路統一從2020年1月1日起按照新版《收費公路車輛通行費車型分類》收取車輛通行費。而ETC單卡用戶，即未安裝車載裝置的ETC用戶將不再享受通行費優惠政策。

今年6月交通運輸部發布新版《收費公路車輛通行費車型分類》，增加「專項作業車」大類，修改了客車、貨車的分類依據。1類和2類客車分類界限值由核定載人數7人修訂爲9人；各類貨車均按照總軸數、車長和最大允許總質量進行車型分類車型繳納車輛通行費。

另外，2020年1月1日起，貨車和專項作業車啓用電子不停車收費功能，ETC單卡用戶(未安裝車載裝置的ETC用戶)不再享受原則上不小於5％的車輛通行費基本優惠政策。亦即，明年起，未安裝ETC車載裝置，過收費站仍需刷卡進出的車輛將不再享受高速通行費95折優惠。

(旺報 )