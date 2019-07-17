在人手一機的時代，創意往往來自瞬間，屏東縣政府首次舉辦創意廣告節，邀請民間高手發揮創意，不論是天馬行空、搞怪kuso統統不拘，透過30秒影像呈現，就有可能拿到首獎獎金50萬元，屏縣府傳播暨國際事務處長黃建嘉喊話，「獎金不怕你拿，就怕你不來！」

30秒能做什麼？很可能就是一支創意無限的廣告短片，黃建嘉表示，「創意源自洞察力」，廣告秒數通常不長，卻是最需要創意發想，因為要在短短時間讓觀眾留下深刻印象，非常不簡單。

而隨著科技日新月異，有愈來愈多年輕人自拍短片，在網路世界引發共鳴，這次屏東舉辦廣告創意節，就是希望藉由創意激發，幫屏東拍廣告，不僅行銷地方，期盼也能發掘下一個廣告奇才。

黃建嘉說，過去其他城市紛紛舉辦電影節，近年來屏東也協助100多個團隊拍攝電影及廣告，但電影所需的設備及技術門檻高，廣告只需要一支手機就能搞定，也增加年輕學子創意被看見的機會，他也強調，「我們心臟很大顆，歡迎來惡搞」。

屏東創意廣告節即日起至8月20止開放投稿，徵件規格為長度30秒的廣告影片，內容須與屏東相關，影片形式規格不拘，須為未曾公開發表的原創作品，採網路報名方式進行；腳本海選階段將選出5組優秀作品，入選後即提供拍片補助金10萬元，並邀請知名廣告人及導演擔任導師，指導拍攝技巧。

(中時 )