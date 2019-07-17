南投縣府文化局為讓大眾認識古物價值，並提升保護意識，避免民眾因未諳法令而觸法，特別規劃設置10處公共空間設置古物標示說明牌，內含古物指定級別、名稱、保管單位資訊及罰則宣導，並交由各保管使用單位負責解說牌的維護與清潔管理。

文化局指出，依《文化資產保存法》第103條第4款規定，損毀或竊取國寶、重要古物及一般古物者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上2千萬元以下罰金。

南投縣內設置的10處「古物解說標示牌」有重要古物的龍德廟「刑期無刑匾」。一般古物有慶安宮「慶安宮土地公石雕香爐」。朝陽宮「朝陽宮虎爺石雕香爐」。南投農田水利會草屯工作站「昭險圳改修諸首事人氏名記念碑」七將軍廟「七將軍匾」。配天宮正殿石獅。藍田書院「奏凱崇文匾」。連興宮「嚴禁勒索竹排船伕碑」。祝生廟「喜捐祝生廟祀田碑」以及埔里鎮立圖書館「日治時期埔里地區神社手洗缽」。

文化局亦指出，考量古物易受日曬、雨淋等戶外環境影響的區域或是易受人為干擾的開放空間，選擇材質以堅固且高耐受性的不鏽鋼和鋁合金作為主要製作材料，造型選用投縣Logo及文資局「古物分級標誌」設計。

(中時 )