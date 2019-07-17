甫在吉里巴斯共和國國慶展覽的青年藝術家黃亦中，即將在靜慮畫廊舉辦個人畫展「夢土」。深耕台東多年，與當地部落結下深厚友誼的他，近年來與南島文化也有相當多的交流，日前更受邀在我國友邦吉里巴斯共和國的國慶酒會上，以該國意象為主題，進行作品發表。

狼與狗的時間，是黃亦中於台東東河休閒農莊駐村期間所完成的作品。(圖:靜慮藝廊提供)

本次展覽，也包含藝術家在台東東河休閒農莊駐村三個月期間所創作的作品。黃亦中以大量的紅、藍、金，揉和抽象的山海形象，描繪他所看到與經歷的獨特風景，作品氣勢滂礡。台灣藝術大學美術學院院長陳貺怡形容：「黃亦中對自然的認知有別於一般藝術家的「創造」與「據有」風景，反而是存著敬畏的心，企求像原住民一般成為大自然生命靈魂的溝通者與詮釋者。」而知名藝術家陶文岳則是以日本作家村上春樹作品「挪威的森林」作為比喻，表示黃亦中就好像是企圖透過藝術，要帶領著觀者一起走向心中那片神秘的森林。

黃亦中個展「夢土」，展期為期三週，開幕酒會20號當天，與藝術家友好的吉里巴斯學生將會獻上表演，搭配上藝術家精心準備的小米酒，除了感受藝術家眼中多彩的世界外，還能體驗道地的南島文化風情，相當難得。

夢土– 黃亦中個展

Dreamland – Solo Exhibition by Huang Yi Chung

展期｜2019.07.20 - 2019.08.10 (週日、一公休) 13:00~19:00

開幕｜2019.07.20 （六）16:00~19:00

地點｜靜慮藝廊 (台北市中正區晉江街124號)

(中時電子報)