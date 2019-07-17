2019世大運選手返國餐會今天中午舉行，行政院長蘇貞昌(後排左六)到場感謝選手努力為國爭光。(大專體總提供)

2019拿坡里世界大學運動會，中華健兒總共收下9金、13銀、10銅，達到行前設定的7金目標，今天舉辦返國餐會歡迎國手凱旋歸國，行政院長蘇貞昌特別到場勉勵選手，致詞時並三度向選手鞠躬致意。

蘇貞昌表示，選手們發揮天分，努力為國家爭取佳績，讓台灣在世界體壇揚眉吐氣，政府為了2020東京奧運及2024巴黎奧運各編列3億台幣預算，要協助選手一起達成奪牌夢想，希望能夠在奧運看到今天來到餐會的選手，都能在奧運為台灣拿更多獎牌。

為了對選手們的辛苦表示謝意，蘇貞昌除了說政府一直思考如何在後勤提供最大幫助，也願意協助優秀選手在結束運動生涯後，轉任專任教練分享成功經驗，發言期間總共三度向鞠躬敬禮，展現親和力。

結束了世大運，還有不少選手要為奧運資格努力，分別在男子體操鞍馬、單槓兩個單項奪金的李智凱、唐嘉鴻，都表示接下來最重要的是10月世錦賽，期許在團體賽排進前12，一舉獲得東京奧運門票；至於收下3金2銀1銅的射擊隊，8月要兵分兩路參加在巴西、芬蘭兩地舉辦的世界杯射擊賽，同樣要為奧運資格努力。

(中時電子報)