迪士尼真人版電影《小美人魚》先前公布由黑人女歌手海莉貝莉（Halle Bailey）擔任人魚公主艾莉兒，引發爭議。現在圈內人士傳出風聲，王子Eric將由英國男子組合一世代（One Direction）成員哈利史泰爾（Harry Styles）擔綱。

哈利曾在克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的《敦克爾克大行動》飾演一名二戰英國士兵，據稱當時他是擊敗超過100多名候選人獲得角色。

(中時 )