一世代哈利傳出線 演真人版《小美人魚》王子 16:432019/07/17 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一世代的成員哈利傳出演真人版《小美人魚》的王子。（圖／資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 迪士尼真人版電影《小美人魚》先前公布由黑人女歌手海莉貝莉（Halle Bailey）擔任人魚公主艾莉兒，引發爭議。現在圈內人士傳出風聲，王子Eric將由英國男子組合一世代（One Direction）成員哈利史泰爾（Harry Styles）擔綱。 哈利曾在克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的《敦克爾克大行動》飾演一名二戰英國士兵，據稱當時他是擊敗超過100多名候選人獲得角色。 (中時 ) #哈利 #一世代 #英國 #王子 #小美人魚 #迪士尼 也許您會感興趣 推薦閱讀 凱特的小兒子路易與他撞臉！相似程度90％ 09:302019/07/13 星光 台灣AITS大聯盟 打造新世代智慧交通 04:102019/07/14 產業特刊 瑞瑪席丹曾被嫌「不是在找另一個孫燕姿」 19:082019/07/14 娛樂 《科技》台灣行動支付大調查，「2」「3」世代接受度最高 14:322019/07/15 財經 Richard Mille結盟賽車 王子好狂野 公主真時尚 15:532019/07/15 生活 Richard Mille腕表結盟賽車 王子真狂野 公主好時尚 18:062019/07/15 生活 迪士尼花木蘭 登推特微博熱搜 04:102019/07/16 時尚娛樂 賣菜郎罩門 突破年輕世代藩籬 04:102019/07/16 政治要聞 永豐銀ibrAin 新世代智能理財 04:102019/07/17 產業特刊 地表最快樂天堂？迪士尼繼承人臥底調查後怒了 13:102019/07/17 國際 娛樂熱門新聞 與辣妻結婚5年生4胎 他俊帥外表崩壞變這樣！ - 娛樂 年初就決裂搬家！友人到宋慧喬家發現驚人事實 - 娛樂 謝忻、阿翔徹底切了？小甜甜鬆口回4字 - 娛樂 女星接連罹口腔、食道癌 遭酸民嗆「去死一死」 - 娛樂 許聖梅挺韓下場慘！爆「某名嘴」現場直接開譙 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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