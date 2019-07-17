描述「史上最偉大女指揮家」安東尼婭布麗可（Antonia Brico）傳奇人生的電影《首席指揮家》（The Conductor），昨晚舉辦電影特映會，吸引台灣知名的「海歸人聲合唱團」朝聖。由台灣女指揮家謝斯韻領軍的海歸人聲合唱團曾奪得國際合唱指揮大賽亞軍，全團超過四分之三團員為女性，看完電影大嘆：「原來以前女生當音樂家這麼難！」

今年正逢布麗可逝世30年，全球各大音樂廳都特別舉辦音樂會、回顧展活動，其中尤以荷蘭導演瑪利亞彼得斯（Maria Peters）在美國、荷蘭資金挹注下，如願完成的音樂勵志電影《首席指揮家》最具意義。電影在荷蘭戲院更連映長達半年，吸引超過14萬觀眾爭睹這位「荷蘭之光」的傳奇人生，也使布麗可被讚譽是繼梵谷、林布蘭後，荷蘭當代偉大藝術家代表。

電影中布麗可更僅靠一己之力，在紐約創立了史上第一個女性交響樂團。這項空前創舉在當時保守社會裡，可說是一記震撼彈，獲得前美國第一夫人羅斯福女士的力挺。《紐約時報》日前更指出，遠赴非洲行醫濟世的諾貝爾和平獎得主史懷哲博士，當年聽聞布麗可創立女性交響樂團的消息，立刻成為她的粉絲；兩人經常美、非兩地書信往來，分享彼此對巴哈音樂的熱愛。電影19日在台上映。

(中時 )