前全國青工總會祕書長陳茂嘉下午3時登記前往國民黨新北市黨部登記參選國民黨第4選區（新莊）立委提名。（譚宇哲攝）

2020立委選舉國民黨第4選區（新莊）提名登記今截止，新北市議員陳明義上午11時前往國民黨新北市黨部登記參選，前全國青工總會祕書長陳茂嘉也在下午3時登記，市黨部預計18日找來登記人協調，於19日前確認提名人選。

陳明義曾任國民黨中央常務委員、五股鄉民代表、台北縣議員，去年九合一大選以第2高票當選新北市第2選區議員。

陳明義表示，民進黨執政3年，讓台灣陷入對立與恐怖，現任立委因黨派成見，選擇意識形態而消極不作為，他有信心勝選，為人民服務。

陳茂嘉曾任中華民國保護動物協會執行長、青年團分團長、國家發展研究院講師，2016年立委選舉在選前48天接受新北市黨部徵召投入第4選區選戰，被外界譏為「跳火坑」，陳為了展現參選決心，特地在母校新泰國中門口表演跳火圈，引發熱議。

陳茂嘉表示，外界多數認為新莊區是國民黨的艱困選區，但民進黨政府執政不利，他有信心他與陳明義不管是誰獲得提名，都能擊敗對手勝選，他更揚言，如果初選結果是自己出線，會再把火圈拿出來，展現決心。

(中時 )