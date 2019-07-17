高雄市長韓國瑜確定代表國民黨出征2020總統大選，未參加黨內初選的前立法院長王金平近期仍頻頻走訪全台成立後援會，而王金平大將、高雄市副議長陸淑美日前已表態挺郭台銘，王的動向受關注。未來否替韓操盤？王金平今（17）天受訪直言，「我過去支持他選市長、當好市長，謝謝」。至於有無可能爭取不分區立委提名，王笑回「不會留在立院、不去當副手」。

王金平下午出席「中華民國全國商業總會第一屆金舶獎頒獎典禮」，國民黨初選結果剛落幕，外界關注王金平後續與韓國瑜的互動，王受訪時表示，應該會安排時間跟韓國瑜見面。

至於有無可能擔任韓國瑜競選團隊總幹事，替韓操盤，王金平說，這是假設性問題，國民黨一定要團結，「過去支持他選市長，支持他當好市長，謝謝」。

國民黨中常委李昭平下午在中常會上提案，建議黨中央把前鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋以及孫文學校總校長張亞中，全部列為下屆不分區立委名單之中，藉此達到團結。

被問到此時，王金平說，尊重黨中央的做法，不過，當媒體追問是否希望被列不分區時，王一開始不解反問「誰啊」，經媒體重複詢問後，王面露詫異且略帶不屑地口吻稱「可能嗎？呵呵！開玩笑吧！」

為了再次確認，媒體又問因此是不要不分區？王回，「都說開玩笑了，還不清楚嗎？呵呵呵」，接著強調自己不會留在立院、不去當副手、這都很清楚了。至於有無可能發起連署，王轉身離開不願進一步回答。

(中時 )